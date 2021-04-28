إيران تباشر قريبا بإنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي

2021/04/28 | 13:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن إنتاج لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، في إيران سيبدأ قريبا.وقال السفير جلالي، “أعتقد أنه سبدأ في المستقبل القريب، خلال الشهر المقبل، الإنتاج المشترك (للقاح سبوتنيكV” الروسي ضد فيروس كورونا)”.ووقعت إيران في كانون الثاني/يناير الماضي أول اتفاقية تعاون مع […]

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