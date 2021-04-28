’المساعدة مقابل العودة’.. الهجرة والمهجرين تخصص منحة لفئة معينة من النازحين

2021/04/28 | 13:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، عن تخصيص منحة لفئة معينة من النازحين، فيما أشار الى أن مساعدة النازحين مرهونة بعودتهم.

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وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (28 نيسان 2021)، أن "مقترحاً قدم لمساعدة بعض الأُسر النازحة، لكن الامر يتوقف على عودتهم لمناطقهم ليشملوا بمعونات الرعاية الاجتماعية لمن ليس لديه راتب".

وأضاف أن "التحقيق بالمبالغ المهدورة تحت لافتة المهجرين والنازحين، يخص هيئة النزاهة حصرا"، لافتاً الى "اننا حاولنا تقديم منحة لهذه الأسر لتشجيع العودة الطوعية، لكن لا يمكن ايفاء الجميع وانما سيتم شمول من يستحق بهذه المنحة".

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