تشكيل لجنة نيابية حول حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/28 | 13:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة آرزو محمود عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، يوم الاربعاء، تشكيل لجنة نيابية بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب الذي اودى بحياة العشرات من المواطنين قبل ايام.

واوضحت النائبة آرزو محمود لـPUKmedia: ان مجلس النواب ناقش خلال جلسته الاثنين المنصرم حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، موضحة، ان المجلس قرر تشكيل لجنة نيابية واعداد تقرير مفصل عن ملابسات الحريق واسبابه وتحديد المقصرين فيه.

واضافت: ان المجلس سيلتئم من جديد بعد انتهاء مهام اللجنة، مؤكدة ان المجلس لم يحدد لحد الان، اي موعد لجلسته المقبلة.

PUKmedia خاص

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