العراق يمد يد العون للجيش اللبناني

2021/04/28 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الثقافة المتحدث باسم

الحكومة العراقية، حسن ناظم، يوم أمس

الثلاثاء، أن بلاده وافقت على طلب تقديم

مساعدة للجيش اللبناني.

يذكر أن العراق قدم خلال الأشهر الماضية

مساعدات متواصلة إلى لبنان من

ال

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