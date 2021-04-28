إيرادات الشركة الأم لـ

2021/04/28 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

شهدت شركة "Alphabet"، الشركة الأم لـ"Google"، ارتفاع إيراداتها إلى 55.3 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيان مالي.

وارتفعت نسبة الإيرادات بزيادة قدرها 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، تفوقت شركة "Silicon Valley" على تقديرات الإيرادات الفصلية البالغة 51.7 مليار دولار، حيث اجتمع الاقتصاد المتعافي والاستخدام المتزايد للخدمات عبر الإنترنت لتسريع أعمالها الإعلانية والسحابة.

وأظهرت نتائج "Facebook" للربع الأخير من 2020، المعلن عنها في يناير الماضي، زيادة أرباحها بنسبة 53% العام الماضي مقارنة بعام 2019، فيما سيقدم "Facebook" تحديثه التالي اليوم الأربعاء، ويبلغ عن أرباحه في الربع الأول.

وفي كانون الثاني الماضي، أعلنت شركة "Apple" أنها شهدت أيضا عاما مزدهرا، حيث تجاوزت إيراداتها 100 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية كانون الاول.

كما ستعلن "AMAZON" عن أرباحها للربع الأول يوم الخميس المقبل، لتخرج من الربع الأخير الرائع بمبيعات تصل إلى 125 مليار دولار.

المصدر: "دايلي ميل"

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