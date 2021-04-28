الدفاع تدعو المقبولين بالدورة 111 إلى الالتحاق بالكلية العسكرية الاحد المقبل

2021/04/28 | 14:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، الطلبة المقبلوين في الدورة 111 إلى الالتحاق بالكلية العسكرية.وقالت الوزارة في بيان، إنها “تدعو الطلبة المقبولين في الدورة (١١١) الى الالتحاق للكلية العسكرية في الرستمية يوم الاحد الموافق ٢ ايار ٢٠٢١”.وأضافت ان “الدخول الى الكلية يكون من خلال بوابة عشتار مقابل شارع القناة مع استصحاب المستمسكات الثبوتية […]

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