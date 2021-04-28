مصدر امني يكشف رتب القيادات المشمولة بالتوقيف بحسب قرار الداخلية

2021/04/28 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر امني اليوم الاربعاء رتب الضباط الكبار الذين شملهم التوقيف بحسب توجيه وزير الداخلية.

وقال المصدر للسومرية نيوز ان كلا من قائد حرس الحدود المنطقة الخامسة ، وامر لواء حرس الحدود المنطقة الخامسة، وامر الفوج الثالث لواء حرس حدود منطقة الخامسة مشمولين بقرار ايداع التوقيف الصادر عن وزير الداخلية.

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