الهجرة تخصص منحة لفئة معينة من النازحين

2021/04/28 | 14:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن تخصيص منحة لفئة معينة من النازحين، فيما أشار الى أن مساعدة النازحين مرهونة بعودتهم.وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح، أن “مقترحاً قدم لمساعدة بعض الأُسر النازحة، لكن الامر يتوقف على عودتهم لمناطقهم ليشملوا بمعونات الرعاية الاجتماعية لمن ليس لديه راتب”.وأضاف أن “التحقيق بالمبالغ […]

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