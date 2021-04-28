فؤاد حسين: العراق يدفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

2021/04/28 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن العراق يدفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران.

وأكد حسين، دور العراق في تقارب الكثير من دول المنطقة..



مبينا ان السياسة الخارجية تستند الى خلق حالة من التوازن مع المحيط الاقليمي، والمصالح المشتركة وإبعاد الآخرين عن التدخل في الشؤون الداخلية..



لافتا الى ان العراق صريح في طرح المسائل بالمنطقة.

واشار حسين الى ان زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى بغداد مهمة مؤكدا ان العراق تخطى مرحلة الانقطاع مع الدول ودخل مرحلة التعاون بمختلف المجالات.

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