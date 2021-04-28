الرئيس برهم صالح: يجب دعم سلطة الدولة في فرض القانون وحماية المواطنين

2021/04/28 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية ودعم سلطة الدولة في فرض القانون وحماية المواطنين.

وخلال لقائه رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله..



أكد صالح أهمية تعزيز قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها تدريباً وتسليحاً في القيام بمهامها وتطوير إمكانياتها القتالية، والتنسيق الأمني المشترك في مجابهة التحديات وسد الثغرات الأمنية، وقطع الطريق أمام محاولات خلايا الإرهاب في شن هجمات على بعض القرى والمناطق.

وشهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلد، والعمليات العسكرية الجارية لملاحقة عناصر داعش في بعض المناطق والمدن التي تعرضت لهجمات في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار.

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