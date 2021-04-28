مفوضية حقوق الانسان تطالب الحكومة العراقية بإجلاء العالقين وتؤكد: أموالهم أوشكت على النفاد

2021/04/28 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مفوضية حقوق الانسان في البصرة، الجهات المختصة بإعادة العراقيين العالقين في الهند، مع مراعاة وضعهم تحت الحجر الصحي.

وقال مكتب المفوضية، في بيان انه تلقى مناشدات من مواطنين بصريين عالقين في جمهورية الهند مطالبا الحكومة الاتحادية بإجراء عاجل ازاء إعادتهم مؤكدا ان اموالهم أوشكت على النفاد..



وحذر المكتب من تباطؤ الاجراء الحكومي ومن انعدام الجدية ازاء التعامل مع تداعيات وباء كورونا المتلاحقة.

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