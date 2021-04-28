صور من ’’عمليات التحرير’’.. مقاتلو الرد السريع يدخلون ’’مناطق محرمة’’ بديالى ويحملون علم داعش مقلوباً

2021/04/28 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعادت صور نشرها إعلام فرقة الرد السريع، عمليات التحرير التي انطلقت في العام 2014 إلى الذاكرة، عندما أظهرت مقاتلين يقلبون راية تنظيم داعش، بعد تطهير المناطق من بقاياهم، في ديالى.

وقال بيان لفرقة الرد السريع، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لليوم الرابع على التوالي تواصل فرقة الرد السريع من خلال اللواء الاول والثاني عملية التطهير والتفتيش الدقيق في شرق محافظة ديالى".

وأضاف: "إذ تمكنت من العثور على (4) مضافات لعصابات داعش الارهابي تحوي أرزاقاً جافة وأعلام التنظيم الإرهابي".

وأشار البيان إلى أن القوات "تمكنت أيضاً من فتح ممرات داخل البساتين الزراعية الكثيفة التي تعد اغلبها ملاذا امنا لهم".

وفي عمليات تحرير المناطق العراقية من تنظيم داعش، التي بدأت في العام 2014 واستمرت 3 سنوات، كان المقاتلون في القوات الأمنية على اختلافها، يرفعون علم داعش ويقلبون مقلوباً رأساً على عقب.

وانطلقت عمليتان عسكريتان في وقت سابق من اليوم، في ديالى، بالتزامن مع اجتماع أمني رفيع المستوى شهدته المحافظة، لتطهير باقي المناطق.

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