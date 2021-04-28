من مستشفى ابن الخطيب إلى عدة جهات.. وثائق مسربة تكشف عن مخاطبات سبقت الكارثة

2021/04/28 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهر تسريب لوثائق صادرة عن مستشفى ابن الخطيب، وجود مخاطبات من قبل المستشفى، لنصب منظومة للإنذار المبكّر طوال عامين، قبل حدوث الكارثة التي حصلت في المستشفى، وأسفرت عن استشهاد 83 شخصاً وإصابة 110 مواطنين، وكذلك بعض التعليمات التي تخص إجراءات السلامة.

وجاء في الوثائق التي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، تعليمات تضمنت "عدم استخدام الهيترات داخل البناية، وعدم التدخين، وكذلك عدم رمي أعقاب السكائر والنفايات من الشبابيك، ومنع استخدام السندويج بنل في تشييد البناية، وعدم استخدام نقاط وتوصيلات وأسلاك كهرباء رديئة الصنع، ومنع استخدام الكابوند والتغليف بمواد سريعة الاشتعال للقاعات والغرف والجدران، وكذلك منع استخدام الساتر والسجاد سريع الاشتعال".

وكان تقرير للجنة الصحة النيابية، قد أشرَّ استخدام أحد الأشخاص هيتر (جهاز كهربائي لطهي الطعام) داخل القسم الذي اندلع فيه الحريق، مع عدم وجود منظومة إطفاء مركزية، فيما أشار مدير الدفاع المدني في تصريح بوقت سابق، إلى أن "سقف القسم بالمستشفى، كان يحتوي على سندويج، ما أسهم بسرعة انتشار النيران".

وجاء في وثيقة أخرى أيضاً توجيه تضمن أن يكون "مرافق واحد فقط للمريض الراقد في وحدة RCU"، أما وثيقة ثانية صادرة عام 2019، تضمنت إرسال طلبٍ "للموافقة على إرسال فريق هندسي لغرض عمل كشف هندسي خاص بعمل منظومة الإنذار المبكر وذلك للحاجة الماسة إليه".

وتضمنت وثيقة أخرى: "استناداً إلى الزيارة التفتيشية لمدير المستشفى بتاريخ 2882019، تقرر رفع كافة الهيترات، ويتحمل مسؤول الردهة الأولى كافة الإجراءات في حال حدوث أي حريق"، ووفقاً لوثيقة صادرة في شهر الثاني عام 2020، فتضمنت طلباً للموافقة على إرسال "فريق هندسي لعمل كشف هندسي خاص بإنشاء منظومة إنذار مبكر، ومنظومة إطفاء الحرائق وذلك للحاجة الماسة عليه".

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