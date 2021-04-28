برلمان كوردستان يصوت على قانون ادارة الآثار والتراث

2021/04/28 | 14:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت جلسة برلمان كوردستان قبل قليل، بالتصويت على مشروع قانون ادارة الآثار والتراث والمحافظة عليها.

واوضحت البرلمانية سلمى فاتح عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان لـPUKmedia: ان برلمان كوردستان رفع جلسته الى اشعار آخر، موضحة، ان البرلمان صوت على مشروع قانون ادارة الآثار والتراث والمحافظة عليها في اقليم كوردستان ـ العراق.

واضافت: ان الجلسة شهدت ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون (التعديل النافذ لقانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل في إقليم كوردستان - العراق)، وفقاً لحكم الفقرة (أولا) من المادة (83) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

ورجحت انعقاد جلسة جديدة لبرلمان كوردستان في الاسبوع المقبل.

PUKmedia خاص

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