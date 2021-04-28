تغييرات داخل مفوضية الانتخابات

2021/04/28 | 14:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ـ فرع اربيل ، يوم الاربعاء، عن اجراء عدة تغييرات ادارية.

واوضح احمد مازن مدير اعلام مكتب اربيل لمفوضية الانتخابات لـPUKmedia: انه تم تعيين حيدر محمد اكرم لمنصب مدير مكتب المفوضية باربيل بدلا من عبدالرزاق مشير، كما تم تسمية كاروان عمر لمنصب مسؤول قسم المعلومات.

واضاف: ان التغييرات في مناصب المفوضية تأتي ضمن الاجراءات الادارية نافيا وجود اي سبب آخر للتغييرات.

يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 2021/10/10 كموعد لاجراء الانتخابات التشريعية بعد اتمام جميع مهامها لخوض انتخابات شفافة.

PUKmedia ترجمة

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