2021/04/28 | 14:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسدد دفعة تعويضات جديدة للكويت: تبقى 1.7 مليار من أصل 52.4 مليار دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/28 | 14:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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