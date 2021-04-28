2021/04/28 | 14:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الزراعة، نجاح تجربة زراعة محصول العصفر في البلاد، مشيرة إلى أنه سيسهم في الحد من ظاهرة التصحر.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "بحثًا أُجري في ثلاث محافظات (النجف والمثنى وبابل) توصل إلى نتائج جيدة حول زراعة محصول العصفر"، مشيرًا إلى أن "المحصول مهم ومن المتوقع له أن غلَّة الدونم الواحد منه بدون استخدام الأسمدة تقدر بنحو 500 إلى 600 كغم، وسعره بالأسواق يقدر بنحو 900 الف دينار".

وأوضح أن "العصفر من المحاصيل عالية الزيت وذات جدوى اقتصادية سريعة للفلاحين كون الطلب عليه كبيرًا، كما أنه سيسهم في الحد من ظاهرة التصحر، بالإضافة إلى فوائده الصحية والطبية الكبيرة".

وتابع، أن "البحث حقق نجاحًا في محافظة السماوة، وسيتم طباعة ملف تعريفي لزراعة نبات العصفر، والترويج له من قبل الدوائر الإرشادية ومديريات الزراعة"، مبينًا أن "التوسع في زراعة المحصول سيسهم في تعظيم إيرادات الدولة".

ودعا النايف الفلاحين إلى "التنوع في زراعة المحاصيل وليس الاقتصار على الزراعة الكلاسيكية كالحنطة والشعير وبعض المحاصيل التي ما زال الفلاح يركز عليها ومردودها الاقتصادي غير مجدٍ وآني".

اقرأ/ي أيضًا:

الزراعة تعلن الاكتفاء الذاتي من خمسة محاصيل

الزراعة تعلن تخصيص 10 ملايين دولار لدعم الفلاحين في ثلاث محافظات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في 3 محافظات.. النايف يعلن النجاح بزراعة محصول "العصفر" ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في 3 محافظات.. النايف يعلن النجاح بزراعة محصول "العصفر" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).