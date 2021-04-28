القبض على متهمين بينهم امرأة بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة ببغداد

2021/04/28 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الشرطة الاتحادية، القاء القبض على متهمين بينهم امرأة بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة بالعاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان أن “قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني وشعبة مخدرات مدينة الصدر، تمكنت من القبض على متهمين وامرأة بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في منطقة “الدسيم” شرق بغداد”.

وبينت أن “القوة ضبطت بحوزتهم (4 أكياس صغيرة تحتوي على مادة بيضاء مخدرة، و80 حبة مخدرة نوع وردي، وقداحتين، بالإضافة الى حيازتهم مسدس طارق 9ملم) تم إحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم”.

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