القبض على ثلاثة ارهابيين في الانبار

2021/04/28 | 14:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن قائد عمليات محافظة الأنبار، اللواء ناصر الغنام، اليوم الأربعاء إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط كدسين للمتفجرات في المحافظة.وقال الغنام، في بيان، إن “رجالنا الأبطال بعمليات دقيقة، ألقوا القبض على ثلاثة مطلوبين، وفق المادة ٤ إرهاب”.وأضاف انه “تم العثور على كدسين للمتفجرات، ومضافة لتنظيم داعش في صحراء الرطبة”.

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