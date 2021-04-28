2021/04/28 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد احد مداخل العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، زحاما مروريا خانقا على خلفية اجراءات امنية مشددة .

وافاد مصدر امني في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "تشديدا امنيا في سيطرة ابو غريب - الغزالية في مدخل العاصمة تسبب بزحام خانق وامتداد طوابير السيارات الى مسافات بعيدة"، مشيرا الى ان "السيطرة اغلقت بشكل تام لساعات قبل ان يتم فتحها جزئيا مع انتشار امني مكثف".

هذا وتسبب الزحام في حالة تذمر بين صفوف المواطنين مع بلوغ درجات الحرارة ذروتها في وقت الظهيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: ازدحام خانق في احد مداخل العاصمة بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة: ازدحام خانق في احد مداخل العاصمة بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).