الشرطة الاتحادية تنفذ عملية بحث وتفتيش في كركوك

2021/04/28 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، تنفيذ عملية بحث وتفتيش في محافظة كركوك.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش في منطقة (حضر العباسي) في محافظة كركوك".

واضاف البيان انه "تم خلالها العثور على 5 صواريخ مختلفة الانواع، و7 قنابل، وسلاح بازوكا،تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة".

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