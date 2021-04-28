2021/04/28 | 14:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني كردي: حكومة اربيل لا تنوي تنفيذ اتفاق الموازنة مع بغداد

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة العدل الكردستاني مسلم عبد الله، الأربعاء، عدم وجود اي توجه من قبل حكومة إقليم كردستان بتنفيذ اتفاق الموازنة مع الحكومة الاتحادية.

وقال عبد الله إنه “على الرغم من مضي قانون الموازنة وأصبح نافذا، لكن حكومة الإقليم تماطل لعدم تنفيذ بنوده، لأنها لاتستطيع تسليم كميات النفط المتفق عليها مع في القانون”.

وأضاف أنه “حتى الآن لاوجود لأي نية لتنفيذ الاتفاق وتسليم النفط وعائدات المنافذ الحدودية، لآن المنافذ تخضع لسيطرة الأحزاب الحاكمة التي لن تسلم الأموال بسبب قرب الانتخابات، وسيتم استخدامها في التنافس الانتخابي”.

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