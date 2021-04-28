2021/04/28 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إهانة وركل مراهق سوري بأحد القطارات.. اعتقال ’الألماني العنصري’ (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إهانة وركل مراهق سوري بأحد القطارات.. اعتقال ’الألماني العنصري’ (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).