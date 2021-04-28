أميركا تستحدث منصبا للقرن الأفريقي.. الفشقة وتيغراي وسد النهضة بانتظار فيلتمان

2021/04/28 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منطقة يندلع فيها نزاع مائي طويل الأمد، وأزمة إنسانية وأخرى حدودية، وصراع دموي، ورئيس يمدد فترة ولايته، تتجه واشنطن لتكثيف جهودها الدبلوماسية في المنطقة، حتى استحدثت منصبا جديدا خاصا للقرن الأفريقي، يتولاه الدبلوماسي الأميركي المخضرم جيفري فيلتمان.

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