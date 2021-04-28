مواجهتان مهمتان الدوري الممتاز هذا اليوم

2021/04/28 | 14:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقام في الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، مباراتين في إطار منافسات الجولة 29 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، تجمع الاولى فريقا نفط الوسط والحدود على ملعب كربلاء الدولي ، فيما يلتقي في الثانية الميناء وضيفه أربيل على ملعب الفيحاء بالبصرة.نفط الوسط سيدخل المباراة الاولى وفي جعبته 48 نقطة وضعته بالمركز الخامس […]

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