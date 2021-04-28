مفوضية الانخابات: توخي الحذر في نقل المعلومات

2021/04/28 | 15:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاربعاء، على وسائل الاعلام بتوخي الحذر في نقل المعلومات، داعية اياها الى العمل بمهنية.

وبيّنت المفوضية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من نقل لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة، يؤثر سلباً على توجهات الرأي العام؛ ممّا يؤدّي إلى زعزعة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وفقدان المصداقية بمهنية بعض وسائل الإعلام في نقل الأنشطة والإجراءات التي يحرص على تنفيذها مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، في الوقت الذي يجدر بهذه المؤسسات تقديم الأخبار للجمهور وفق اعتبارات مهنية.

واضافت، إنّ عدم إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة المتوفرة في الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية ( https://ihec.iq) ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة إلى المفوّضية، إنما هو انحراف عن المسؤولية التي يفترض أن تتبعها بعض وسائل الإعلام وهي تروّج لمعلومات عارية عن الصحة وبعيدة كل البعد عن المهنية الإعلامية.

واشارت الى، انه ولذلك تدعو مفوّضية الانتخابات إلى توخّي الدقّة في نقل المعلومة الصحيحة المتعلّقة بعمل المفوضية ومجلسها المتمثّل برئيسها وأعضائها من مصدرها الرسمي، كما تدعو إلى تضافر كلّ الجهود الصادقة في دعم عمل المفوّضية من خلال حثّ الناخبين وتثقيفهم على ممارسة حقّهم الدستوري في التصويت في انتخاب مجلس النوّاب العراقي المزمع إجراؤه في 10 تشرين الأول لعام 2021.

وتابعت، انها تذكر من هذا الباب، إنّ تنسيق العمل بين المفوّضية ووسائل الإعلام المختلفة يُعدّ ارتباطًا متبادلًا وموثوقًا لتحقيق شيء من الاستقرار، وهو الأمر الذي يفسّر المكانة البارزة التي تحتلها الصحافة والإعلام ودورها الإصلاحي والتوعوي في تعزيز القناعة بالمشاركة وتغيير الأوضاع نحو الأفضل من خلال صناديق الاقتراع.

واختتمت المفوضية بيانها، "لذلك ينبغي لوسائل الإعلام المختلفة العمل الجادّ على بناء رسالة إعلامية صادقة تعزّز من حماية مصالح المجتمع العراقي، والإصلاح بمفهومه العامّ".

PUKmedia اعلام مفوضية الانتخابات

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