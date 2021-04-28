وزارة الداخلية: ليس لنا علاقة بإصدار جوازات للملقحين ضد وباء كورونا

2021/04/28 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الداخلية العراقية علاقتها بإصدار جوازات للملقحين ضد وباء كورونا

وقال مدير شؤون الجوازات في الداخلية اللواء أحمد عبد الستار ان الوزارة ليس لها علاقة بإصدار جوازات سفر للملقحين بالوباء، متوقعاً أن يكون ذلك عبارة عن دفتر تصدره وزارة الصحة على غرار جوازت البحَّارة التي تصدرها وزارة النقل.

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