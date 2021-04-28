2021/04/28 | 15:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد أسعار النفط والفترة الضريبية في روسيا والتي يزيد خلالها الطلب على العملة الروسية.

وبحلول الساعة 14:15 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 22 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.66 روبل، فيما تراجع اليورو بواقع 47 كوبيكا إلى 90.09 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويأتي صعود العملة الروسية في ظل زيادة الإقبال على الروبل الروسي من قبل الشركات الروسية التي يعتمد نشاطها على التصدير بسبب الفترة الضريبة في روسيا.

كذلك ساهم ارتفاع النفط في الأسواق العالمية في دعم العملة الروسية.



وصعد مزيج "برنت" العالمي إلى مستوى 66.74 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).