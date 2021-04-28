2021/04/28 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ محاكمة مايكل وبيتر تايلور المتهمين بمساعدة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن على الفرار في 2019 من اليابان، في يونيو في طوكيو، وفق ما أكد متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارلوس غصن.. محاكمة أميركيين اثنين متهمين بمساعدته على الفرار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارلوس غصن.. محاكمة أميركيين اثنين متهمين بمساعدته على الفرار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).