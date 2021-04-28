برشلونة يُكافئ نجمه المتألق بهدية ثمينة

2021/04/28 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

بات نادي برشلونة على مشارف تجديد عقد نجمه الشاب، بعد المستويات التي يُقدمها رفقة الفريق الكتالوني خلال الموسم الكروي الراهن.

ويتعلق الأمر بالمدافع أوسكار مينجويزا، والذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، خاصةً وأنه تلقى عروضاً للتوقيع معه، أبرزها من ريال بيتيس، الذي يستهدف ضم لاعب البارسا في ظل احتمالية رحيل عيسى ماندي إلى فياريال.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "أوسكار مينجويزا (21 عاماً) سيوقّع يوم الجمعة القادم، عقداً جديداً مع برشلونة حتى عام 2023، حيث يحتوي عقده الحالي على بند يُتيح للبارسا تمديد الارتباط بالمدافع الشاب".

وأضافت، أن "برشلونة سيفعّل بند التجديد من جانب واحد لمدة موسمين آخرين، مع الحفاظ على نفس الشرط الجزائي في العقد والمقدر بـ100 مليون يورو".

وشارك مينجويزا مع الفريق الأول للمرة الأولى هذا الموسم، وقدم مستويات نال على إثرها ثقة الجميع في كامب نو، وما رفع أسهمه داخل الفريق هو أنه سجل في الكلاسيكو ضد ريال مدريد قبل أسابيع.

واعتمد رونالد كومان على مينجويزا في 35 مباراة هذا الموسم، في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، ونجح خلالها اللاعب الشاب في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

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