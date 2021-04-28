2021/04/28 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة اكتشف مراهق من ولاية كونيتيكيت صورا لم يسبق لها مثيل لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية داخل ألبوم عائلي قديم.وقال الشاب ليام إنيا، البالغ من العمر 19 عاما، إنه كان يتصفح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..شاب يكشف صورا لم تُشاهد سابقا لهجمات 11 سبتمبر عثر عليها في ألبوم عائلي المركز الخبري الوطني.

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