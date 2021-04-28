العراق: سجن ضباط كبار بسبب خرق أمني قرب الحدود مع السعودية

2021/04/28 | 15:27 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المناطق الحدودية مع السعودية خروقات أمنية بين الحين والآخر (حيدر حمداني/فرانس برس)

أصدر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، أوامر بسجن ضباط كبار على خلفية هجوم إرهابي لتنظيم "داعش" قرب الحدود العراقية السعودية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مصادر أمنية قولها إن وزير الداخلية قرّر توقيف 3 ضباط برتب كبيرة وأودعوا في السجن، بسبب هجوم شنّه تنظيم "داعش" الإرهابي على نقطة تفتيش في منطقة عرعر الحدودية مع السعودية.

ولفتت إلى أن الضباط الذين أودعوا في السجن هم كلّ من قائد حرس الحدود/ المنطقة الخامسة، وآمر لواء حرس الحدود/ المنطقة الخامسة، وآمر الفوج الثالث في لواء حرس الحدود/ المنطقة الخامسة، مبينة أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية قيام عناصر "داعش" بالهجوم على مخفر حدودي مع السعودية، أمس الثلاثاء، وسرقة أسلحة ومعدات كانت فيه بعد مغادرة عناصر الأمن المخفر.

وتشهد مناطق صحراء الأنبار، غربي البلاد، خروقات أمنية بين الحين والآخر، على الرغم من الانتشار الأمني المكثف.

والعام الماضي، قُتل ضابط عراقي وأصيب خمسة عناصر أمن بانفجار سيارة مفخخة على جانب طريق عام في بلدة النخيب الحدودية مع السعودية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية بعد نحو 30 عاماً على إغلاقه، وذلك خلال احتفال بحضور وفدين رسميين من الجانبين العراقي والسعودي.

وقال قائد العمليات العراقية المشتركة عبد الأمير الشمري، في وقت سابق، إن القيادة أكملت جميع إجراءات تأمين الطريق باتجاه المعبر الحدودي مع السعودية، موضحاً أن الطريق من عرعر إلى منطقة النخيب، وثم إلى محافظتي الأنبار وكربلاء، مؤمَّن بشكل كامل وبنسبة 100 في المئة.

وأكد حسن القيسي، وهو ضابط عراقي متقاعد، أن الطريق إلى الحدود العراقية السعودية طويل ومحاط بمناطق صحراوية واسعة، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن ذلك يتطلب وجود قوات عراقية كبيرة للسيطرة عليه.



وتابع: "كما أن نوعية التسليح وأجهزة المراقبة في المخافر الحدودية العراقية يجب أن تكون متطورة وتتناسب مع حجم التهديدات الإرهابية التي يمثلها تنظيم داعش"، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن حتى اليوم من السيطرة على الحدود ومنع التسلل من خلالها.

ولا تقتصر الخروقات الأمنية على الحدود مع السعودية فقط، إذ شهدت الحدود العراقية السورية هي الأخرى محاولات متكررة للتسلل، ما دفع السلطات العراقية لتكثيف جهودها من أجل السيطرة عليها.

وأمس، الثلاثاء، عبّر المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عن أمله في انتهاء موضوع الحدود العراقية السورية وغلق جميع الثغرات، لافتاً إلى أن تنظيم "داعش" بدأ يتحرك خلال الأشهر الأخيرة قرب الحدود مع سورية.

وأشار إلى قيام التحالف الدولي أخيراً بتزويد العراق على مراحل بأسلاك شائكة وأبراج وكاميرات مراقبة لضبط الحدود، مستطرداً: "إلا أن القوات العراقية تجاوزت ذلك من خلال إنشاء نفق بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار وسدّ ترابي".

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