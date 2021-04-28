التربية النيابية تطالب بإيقاف الدوام الحضوري للمدارس في العراق

2021/04/28 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

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طالبت لجنة التربية النيابية بإيقاف الدوام الحضوري في المدارس بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ظهرت في إحدى مدارس محافظة البصرة مضيفا أن هذا الامر يستوجب إيقاف الدوام الحضوري والمحافظة على أرواح المواطنين بما يضمن عدم انتشار أكبر بالجائحة في صفوف الطلبة والكوادر التدريسية.

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