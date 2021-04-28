حداد يبحث مع الأسدي الأوضاع الأمنية.. تأكيد على أهمية رفع التنسيق بين المركز والإقليم

2021/04/28 | 15:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، الاربعاء، مع جهاز الأمن الوطني تطورات الأوضاع الأمنية على الساحة، والسبل الكفيلة لتطوير قدرات وكفاءات المؤسسات الأمنية والعسكرية لبسط الأمن وسلطة القانون في عموم محافظات العراق.

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وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 نيسان 2021)، أن "الحداد زار اليوم مقر جهاز الأمن الوطني في بغداد، وبحث سيادته مع رئيس الجهاز الفريق الركن عبدالغني الأسدي والوكيل الإداري لرئيس الجهاز السيد فالح العيساوي عدد من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وآخر تطورات الأوضاع والأحداث الأمنية على الساحة، فضلاً عن السبل الكفيلة لتوسيع الجهد الأمني والإستخباري وتطوير الأداء والقدرات لعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل بسط الأمن وفرض سلطة القانون ومسك الأرض ومحاربة الجريمة والإرهاب".وأكد الحداد على "أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات والأجهزة الأمنية في الحكومة الإتحادية ونظيراتها في حكومة أقليم كوردستان لتعزيز الإستقرار وتأمين حياة المواطنين في عموم العراق ومعالجة الخروقات في المناطق الرخوة والمتنازع عليها، مضيفاً سيادته إستمرار الدعم والمساندة من قبل مجلس النواب للمؤسسات الأمنية"، مثمناً في الوقت ذاته "حجم التضحيات والجهود المبذولة لهذه المؤسسات الحساسة سيما بلدنا يمر بمرحلة صعبة والتحديات كثيرة".ومن جانبه أعرب الأســدي عن "سعادته لزيارة عضو هيئة رئاسة المجلس وأستعرض مع الحـداد الملف الأمني والمساعي الرامية من قبل جهاز الأمن الوطني لتحقيق الأهداف والمنجزات الأمنية عبر التواصل المستمر وتبادل المعلومات والخبرات مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لتثبيت دعائم الأمن والإستقرار في عموم محافظات العراق".

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