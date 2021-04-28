2021/04/28 | 15:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل الاستعدادا في مدينة البصرة لاستضافة بطولة " خليجي 25"، بعد اكثر من 40 عاما من استضافة العراق للبطولة وتتويجه بطلا لها.

وقالت النائبة آرزو محمود عضوة لجنة الشباب والرياضة النيابية لـ PUKmedia يوم الاربعاء، ان الاستعدادات مستمرة في مدينة البصرة لاستضافة " خليجي 25"، موضحة، ان المدينة جاهزة لاستقبال الحدث التاريخي للمرة الثانية.

وتشارك منتخبات قطر، الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان، اليمن والعراق في البطولة التي تقام مرة كل عامين.

وفازت البحرين بالنسخة السابقة من البطولة التي أقيمت عام 2019 في قطر بعد تغلبها على العراق في مباراة شبه النهائي وعلى السعودية في المباراة النهائية.

واعتمد اتحاد كأس الخليج ملعبي البصرة الدولي (سعة 65 الف متفرج)والميناء (30 الف متفرج) لاقامة مباريات خليجي 25، وهما ملعبان يقعان ضمن المدينة الرياضية في البصرة التي تضم ايضًا مركزًا طبيًا متطورًا ومجموعة فنادق حديثة لإسكان المنتخبات وملعبًا للتدريب ومراكز تجارية وترفيهية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تستعد لاستضافة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تستعد لاستضافة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).