تنفيذ عملية بحث وتفتيش في كركوك

2021/04/28 | 15:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، تنفيذ عملية بحث وتفتيش في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش في منطقة (حضر العباسي) في محافظة كركوك".

واضاف البيان، انه "تم خلالها العثور على 5 صواريخ مختلفة الانواع، و7 قنابل، وسلاح بازوكا، تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة".

PUKmedia قيادة الشرطة الاتحادية

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