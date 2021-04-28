2021/04/28 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اوصت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاربعاء، بإيقاف الدوام الحضوري في المدارس، محذرة من فقدان السيطرة وتفاقم اعداد الاصابات بالوباء بين الطلاب.

وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "من خلال المتابعات المستمرة لوحظ ازدياد اعداد الاصابات بالوباء بين الطلاب، وهذا الوضع ينذر بخطورة بالغة قد تصل الى فقدان السيطرة وتكبيد البلاد خسائر صحية كبيرة لاسيما بوجود تهديدات من ظهور السلالة الهندية الخطيرة ببلدان قريبة للعراق".

وحذر الموسوي "وزارة التربية من فقدان السيطرة وتفاقم اعداد الاصابات بين الطلاب داعية الى "ايقاف الدوام الحضوري في المدارس".

واكد ان "اللجنة سترفع توصيات الى وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة بايقاف الدوام الحضوري والحفاظ على سلامة الطلاب والعودة الى الدراسة الكترونيا لغاية انخفاض اعداد الاصابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية توصي بإيقاف الدوام الحضوري في المدارس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية توصي بإيقاف الدوام الحضوري في المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).