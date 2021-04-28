إيران تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 30 مليار دولار

2021/04/28 | 15:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن توقيع 6 مذكرات تفاهم مع تركيا خلال اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، موضحة السعي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 30 مليار دولار.وأوضح رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحكومة أنه بعد توقيع مذكرات التفاهم الست “ما […]

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