2021/04/28 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن خطتها في استغلال الغاز المصاحب للعمليات النفطية والغاز الموجود في باطن الأرض “الغاز الحر”.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تضع خطة جديدة لاستثمار حقول الغاز في العراق المركز الخبري الوطني.

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