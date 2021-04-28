2021/04/28 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رهنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، قرار تعليق الدوام الحضوري في المدارس بقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول رد من التربية بشأن دعوات إيقاف الدوام الحضوري بالمدارس المركز الخبري الوطني.

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