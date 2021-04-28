هل أضاعتها نخب المساومات مثلما أضاعت سابقاتها ؟! (3من 7) خطأ الشيوعي ومخطط اجهاض الثورة! - تيسير حسن ادريس

2021/04/28 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_حسن_ادريس (21) المتأمل لمسار احداث المشهد السياسي السوداني؛ بعد تخطي عتبة اسقاط النظام البائد؛ وكيف انفض سامر الحاضنة الرئيسية للثورة (تحالف قوى الحرية والتغيير "قحت")؛ لا شك سيجد فيما ذكرنا انفا الكثير من المنطق؛ ويلحظ أن (قحت) لم تعد تمثل في الحقيقة أحداً؛ غير قياداتها؛ وبعض النخب الانتهازية؛ ولم تعد حاضنة سوى لطموحات؛ بعض الأفراد اللاهثون خلف مصالحهم، والساعون لعقد تحالفات؛ خارج إطارها؛ مع قوى معروف ......





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