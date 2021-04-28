رئيس البرلمان الإيراني: على دول المنطقة العمل معا لإخراج القوات الأمريكية

2021/04/28 | 15:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاربعاء، انه على دول المنطقة ان تعمل معا لاخراج القوات الامريكية.قال لاريجاني في تصريح صحفي، أنَّه “على دول المنطقة العمل معا لإخراج القوات الأمريكية”.وأضاف انه “على هذه الدول توحيد صفوفها”.

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