قرار الغانمي جاء بسبب هجوم داعش على نقطة أمنية في منطقة عرعر

2021/04/28 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

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أوعز وزير الداخلية عثمان الغانمي بتوقيف لثلاثة ضباط كبار في قيادة حرس الحدود.

وتضمن التوجيه الذي أصدره الغانمي توقيف كل من قائد قيادة حرس حدود المنطقة الخامسة اللواء هزاع محمد الشمري، وآمر اللواء حرس حدود الخامس، وآمر الفوج الثالث لواء حرس الحدود الخامس، وذلك لعدم التزامهم لتنفيذ المهام المناطة بهم، في حين أشارت مصادر أمنية ان القرار جاء على خلفية الهجوم الذي نفذته فلول داعش على احدى نقاط حرس الحدود والاستيلاء على أسلحة للمنتسبين في منطقة عرعر على الشريط الحدودي بين العراق والسعودية.

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