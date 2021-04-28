2021/04/28 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأ منظمو أولمبياد طوكيو، الأربعاء، قرارهم بشأن حضور الجماهير المحلية من عدمه إلى يونيو المقبل، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بوباء "كوفيد-19".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولمبياد طوكيو.. اللجنة المنظمة تحدد موعد البت بقرار حضور الجماهير ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولمبياد طوكيو.. اللجنة المنظمة تحدد موعد البت بقرار حضور الجماهير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).