رئاسة البرلمان والأمن الوطني يبحثان تطوير أداء وقدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية

2021/04/28 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم الأربعاء، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي، تطوير أداء وقدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل بسط سلطة القانون.

وقال مكتب حداد في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "زار اليوم، مقر جهاز الأمن الوطني في بغداد، وبحث مع رئيس الجهاز الفريق الركن عبد الغني الأسدي والوكيل الإداري لرئيس الجهاز فالح العيساوي عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأوضاع والأحداث الأمنية على الساحة، فضلاً عن السبل الكفيلة لتوسيع الجهد الأمني والإستخباري وتطوير الأداء والقدرات لعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل بسط الأمن وفرض سلطة القانون ومسك الأرض ومحاربة الجريمة والإرهاب".

واكد حداد، وفقاً للبيان، على "أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات والأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية ونظيراتها في حكومة إقليم كردستان لتعزيز الاستقرار وتأمين حياة المواطنين في عموم العراق ومعالجة الخروقات في المناطق الرخوة والمتنازع عليها"، لافتا إلى "استمرار الدعم والمساندة من قبل مجلس النواب للمؤسسات الأمنية".

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