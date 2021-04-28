الاتحاد الألماني يعلن رسميا التفاوض مع بديل خواكيم لوف:

2021/04/28 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الاتحاد الألماني في الساعات الماضية، خوضه مفاوضات مع هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، لخلافة خواكيم لوف في منصب مدرب منتخب ألمانيا.

وسيرحل فليك عن بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري، بعدما قاد الفريق لتحقيق السداسية التاريخية على مدار الموسمين الماضي والحالي.

وسيغادر أيضا في المقابل، خواكيم لوف عن منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عقب نهائيات كأس الأمم الأوروبية، المقرر إقامتها في الصيف المقبل.

وسيتولى الشاب جوليات ناجلسمان تدريب بايرن ميونخ بداية من الموسم المقبل، بدلا من هانز فليك، بعدما رحل عن منصبه في لايبزيج بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الاتحاد الألماني في بيان رسمي، أن "مرشح مذهل كمدرب للمنتخب الوطني، يمكننا تأكيد ذلك، سنجري الآن محادثات مع هانز فليك والمسؤولين في بايرن ميونخ".

وأوضح الاتحاد الألماني أنه "لن يدفع أي أموال من أجل التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب، خاصة أن فليك تواصل لاتفاق للرحيل عن بايرن بنهاية الموسم الجاري".

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