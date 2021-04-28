بعد المطالبة بإيقاف الدوام الحضوري.. التربية ترد على الصحة النيابية

2021/04/28 | 16:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ربطت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تعليق الدوام الحضوري في المدارس بقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (28 نيسان 2021)، إن "وزارة التربية ملتزمة بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بشأن الدوام الحضوري لطلبة المراحل الابتدائية (الاول والثاني والثالث)، والمراحل المنتهية (السادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس اعدادي)".

وأضاف ان "تعليق الدوام الحضوري في المدارس او زيادة الايام هو قرار يتعلق باللجنة العليا بالصحة والسلامة الوطنية ووزارة التربية ملتزمة بذلك"، مبينا انه "لا يمكن ايقاف الدوام الحضوري من دون الايعاز من قبل اللجنة العليا".

ودعا فاروق "الجميع الى الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية".

واوصت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاربعاء، بإيقاف الدوام الحضوري في المدارس، محذرة من فقدان السيطرة وتفاقم اعداد الاصابات بالوباء بين الطلاب.

وحذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاربعاء، وزارة التربية من فقدان السيطرة وتفاقم اعداد الاصابات بين الطلاب داعية الى ايقاف الدوام.

وذكر مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 نيسان 2021)، انه "من خلال المتابعات المستمرة لوحظ ازدياد اعداد الاصابات بين الطلاب وهذا الوضع ينذر بخطورة بالغة قد تصل الى فقدان السيطرة وتكبيد البلاد خسائر صحية كبيرة لاسيما بوجود تهديدات من ظهور السلالة الهندية الخطيرة ببلدان قريبة للعراق".

واكد الموسوي ان "اللجنة سترفع توصيات الى وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة بايقاف الدوام الحضوري والحفاظ على سلامة الطلاب والعودة الى الدراسة الكترونيا لغاية انخفاض اعداد الاصابات".

وأصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، توصيات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس"، (28 نيسان 2021)، فقد، " اوصت اللجنة بايقاف التعليم الحضوري واعتماد الالكتروني في المدارس المعاهد والكليات، فيما طالبت بمنع السفر من وإلى الهند".

وأوصت دائرة صحة البصرة، بإغلاق مدرسة ابتدائية سجلت أربع عشرة إصابة بفيروس كورونا بين تلاميذها، في أخطر مؤشر على اجتياح الفيروس الوبائي المدارس.

وتظهر وثيقة حصل عليها "ناس"، ليلة الثلاثاء على الأربعاء (28 نيسان 2021)، مخاطبة وجهتها دائرة الصحة إلى مديرية تربية البصرة، تتحدث عن تسجيل إصابات موجبة بفيروس كورونا بين تلامذة الصفوف الأول والثاني والثالث والسادس.

كما دعت إلى إغلاق المدرسة وحجر التلاميذ لمدة أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن 5 اجراءات سيتم اتخاذها مع الوافدين من الهند.

وذكرت الوزارة في وثيقة، اطلع عليها "ناس" (27 نيسان 2021)، انه "سيتم حجز كافة الوافدين من الهند وعزل الحالات المؤكدة مختبرياً".

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