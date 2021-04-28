صور.. خانقين تستذكر كوكبة من شهدائها

2021/04/28 | 16:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت يوم الاربعاء، مراسيم خاصة بمناسبة الذكرى السابعة، لاستشهاد كوكبة من المواطنين بعملية ارهابية، امام مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان الارهابييون قد استهدفوا في 2014/4/28، تجمعا للمواطنين لانجاح الديمقراطية، دعما لمرشحي الاتحاد الوطني الكوردستاني لانتخابات خانقين.

واوضح الاعلامي عباس محمود عضو مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستان لـPUKmedia: ان المراسيم التي حضرها جمهور غفير يتقدمهم عوائل الشهداء، بدأت امام مركز تنظيمات خانقين، موضحا، ان هيرش حبيب مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني القى كلمة بالمناسبة، سلط فيها الضوء على تاريخ نضال خانقين قبل اكثر من قرن من الزمن، ودورها خاصة في دعم ثورة الجديدة لشعبنا، مؤكدا استمرار السير على نهج فقيد الامة الرئيس مام جلال

واضاف: ان المراسيم اختصرت لاسباب ظروف التباعد الاجتماعي بسبب فايروس كورونا، مشيرا الى انه تم وضع اكاليل من الزهور على نصب الشهداء في خانقين.

يشار الى ان العملية الارهابية التي استهدفت خانقين قبل 7 اعوام، اسفرت عن استشهاد 36 مواطنا واصابة 80 آخرين بجروح متباينة.

PUKmedia خاص

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