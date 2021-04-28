حكومة اقليم كوردستان تخصص أكثر من 24 مليار دينار للسليمانية

2021/04/28 | 16:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت حكومة اقليم كوردستان، على صرف مبلغ أكثر من 24 مليار دينار لاكمال المشاريع الخدمية في محافظة السليمانية.

وبحسب كتاب صادر من وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان رئاسة مجلس الوزراء في الاقليم وافقت على صرف 24 مليار و318 مليون دينار لاكمال 22 مشروعا خدميا في محافظة السليمانية وتنفيذ 4 مشاريع ستراتيجية جديدة أخرى في حدود وحداتها الادارية.

من جانبها وصفت محافظة السليمانية بحسب بيان لها حصل PUKmedia على نسخة منه، الخطوة بالمهمة والمستحقة نحو استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة وتنفيذ المشاريع الجديدة وتوفير الخدمات وايجاد فرص عمل وانعاش جميع مناطق اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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