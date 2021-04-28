جهات صحية ترجح دخول السلالة الهندية الى العراق

2021/04/28 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت جهات صحية في إيران ان تكون السلالة الهندية من فيروس كورونا قد دخلت الى البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية فاطمة نوروزيان إن الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس الهندي تم إرسالها إلى طهران، في حين أوضح مساعد رئيس جامعة بوشهر للعلوم الطبية عبد المحمد خاجئيان، إن اختبار كورونا لخمسة من المسافرين الهنود كان إيجابيا، مضيفا ان هؤلاء المصابين سافروا إلى محافظة أخرى قبل وصولهم إلى بوشهر.

وتوجه السلطات الكثير من الانتقادات الشعبية على خلفية ابقائها الحدود الشرقية لإيران مفتوحة امام حركة المسافرين والبضائع، على الرغم من إعلان مسؤولين حكوميين حظر دخول المسافرين من الهند وباكستان إلى الأراضي الإيرانية.

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